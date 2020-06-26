"الصحة العالمية" تهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح "كورونا" بنهاية 2021

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أنه بحلول نهاية العام المقبل 2021، تخطط منظمة الصحة العالمية إلى توزيع حوالي ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، سيتم شراء مليار جرعة من تلك الجرعات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتعد هذه الخطة، جزءًا من برنامج منظمة الصحة العالمية، الذي أطلق في أبريل الماضي 2020، لحث الحكومات، والمجموعات الصحية، والعلماء، والشركات، والمحسنين، على دعم الجهود الرامية إلى القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، ويحتوي البرنامج على أربع ركائز أساسية تهتم باختبارات العلاجات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والأنظمة الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، إن "مبدأ الوصول العادل هو شيء بسيط يمكن قوله، ولكنه أمر معقد للتنفيذ. يتطلب تعاونا نشطا بين الحكومات والصناعة والمنظمات الصحية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات"، مشيرًا إلى أن "اللقاحات والتشخيص والعلاج هي أدوات حيوية، ولكن لكي تكون فعالة حقًا، يجب منحها بمكون أساسي آخر، وهو التضامن".

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