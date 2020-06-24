10 ملايين دولار مكافأة أميركية لرأس "حجي عبد الله"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

ضاعفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد "حجي عبد الله" لتصبح عشرة ملايين دولار أميركي بدلا من خمسة.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة "قام هذا الإرهابي حجي عبد الله بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي".

وأضاف حساب البرنامج على موقع تويتر "احصل على عشرة مليون دولار بدلاً من خمس ملايين"، مذيلا تغريدته باسم "محمد سعيد عبد الرحمن المولى".

احصل على ١٠ مليون دولار بدلاً من الـ ٥ ملايين!

قام هذا الارهابي #حجي_عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم #معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي#محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى#واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠#تليغرام @RFJ_Arabic_bot pic.twitter.com/XKlflqSn69 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 24, 2020

ويستخدم المولى أسماء أخرى مثل "أبو عمر التركماني"، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي"، وبحسب الوزارة فهو من مواليد الموصل 1976، وتولى زعامة التنظيم بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بهجوم أميركي.

ويهدف برنامج "المكافآت من أجل العدالة" هو تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.

وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية "قد يخصص مكافآت لمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط أو يساعد أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني الولايات المتحدة أو ممتلكاتها، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب"، بحسب موقع الوزارة.

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