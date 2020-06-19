إيطاليا تحذر: انتقال فيروس "كورونا" لا يزال قوياً

المصدر: روما - أ ف ب

دعت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى "توخي الحذر"، بعد ملاحظة "مؤشرات منذرة حول انتقال عدوى" كوفيد-19 الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن "انتقال الفيروس لا يزال قوياً".

ولحظ المعهد العالي للصحة في إيطاليا في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو أنه "في بعض المناطق، أمكن ملاحظة مواصلة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بكوفيد-19"، مضيفاً أنه رغم "إيجابية الوضع بشكل شامل"، لاحظ المعهد "بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى". هاريس، أن بعض اللقاحات قد يتم توفيرها في وقت أقرب من غيرها، مضيفا أنه "قد تستغرق اللقاحات الأفضل وقتا أطول من أجل تطويرها، ومن المهم للعلماء حول العالم أن يكتشفوا خيارات مختلفة".

ويشير الخبراء إلى أنه حتى لو لم تثبت فاعلية الطريقة القديمة في تطوير اللقاحات فاعليتها، فإنه قد يتم إتاحة هذا النوع من اللقاح لإيقاف الوباء بأي شكل.

وقال أستاذ علم الأوبئة في كلية لندن ومستشار منظمة الصحة العالمية، بيتر سميث: "إذا كانت اللقاحات المعطلة فعالة في التجارب الميدانية ولا يوجد دليل على تحسن الوضع الوبائي، فلا أتوقع أن تكون هناك عوائق لإصدار تراخيص الاستخدام".

وأضاف: "في الوضع الحالي، فإن اللقاح صاحب الفعالية قصيرة المدى سيكون أفضل من عدم وجود لقاح".

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