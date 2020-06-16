الاحتلال يقتحم "رام الله" لأول مرة منذ وقف التنسيق الأمني

المصدر: رام الله - أ ف ب

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن سيارات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله في الضفة الغربية، وهي المرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر لوكالة فرانس برس إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت المدينة لتنفيذ اعتقالات وتفتيشات".

وأضاف: "اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي للمدينة بقوة كبيرة الليلة الماضية وذلك من أجل تنفيذ اعتقالات، وهذه المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة رام الله منذ إنهاء الاتفاقيات بما فيها وقف العمل بالتنسيق الأمني".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من شمال المدينة وشخصين من مخيم الأمعري وكذلك تم اقتحام منزلين وتفتيشهما.

ووقعت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال لكن لم يبلغ عن إصابات، حسب المصادر الفلسطينية.

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