«التعاون الإسلامي» ترفض سياسات الضم وتدعو العالم لمحاسبة إسرائيل

المصدر: جدة - وكالات

أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها سياسات الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى مساءلة حكومة الاحتلال ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عقدته المنظمة على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء أمس، بشأن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي الاجتماع، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمة التعاون، موضحاً أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مخالفة للقرار 2334.

وقال: «نحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «الحفاظ على سيادة القانون الدولي يمثل عاملاً حاسماً في القضية الفلسطينية».

وجدد العثيمين دعوة المنظمة لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لاسيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وأكد العثيمين أن منظمة التعاون تدعم دعماً مطلقاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وتابع: «متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد الأمين العام على أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسماً في نجاح أية جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «الحكومة الإسرائيلية تمعن في جرائمها بحق شعبنا، وتخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف: «إسرائيل تواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديموغرافية»، قائلاً: «لن نتراجع عن مبادرة السلام العربية».

وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ملقياً الكلمة الافتتاحية للجلسة المفتوحة التي تحدث فيها العثيمين والمالكي.

وجاء في بيان للأمانة العامة: «أعرب العثيمين عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشدداً على أن تنفيذ هذه الإجراءات الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أية تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين».

وأضاف: «كما ثمّن الأمين العام مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسات الإسرائيلية».

وحذر من خطورة التداعيات الوخيمة لهذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالباً المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته تعتزم ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية التي تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات.

• المالكي: إسرائيل تواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديموغرافية، ولن نتراجع عن مبادرة السلام العربية.

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