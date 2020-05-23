مساعدات طبية إماراتية إلى أفغانستان لتعزيز جهودها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أفغانستان، عيسى سالم محمد الظاهري، إن «دولة الإمارات ملتزمة بتزويد العاملين بالخطوط الأمامية في أفغانستان بالمعدات الواقية المناسبة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «هذه المساعدات المتعددة هي خير دليل على تصميم دولة الإمارات على تعاونها ووقوفها إلى جانب أفغانستان، لدعم جهودها في الحد من انتشار الوباء».

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت، في مارس، شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان، احتوت على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت، حتى الآن، أكثر من 641 طناً من المساعدات لأكثر من 54 دولة، استفاد منها نحو 641 ألفاً من العاملين بمجال الرعاية الصحية.

الإمارات قدمت أكثر من 641 طناً من المساعدات إلى أكثر من 54 دولة.

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