مساعدات طبية إماراتية إلى إثيوبيا وزيمبابوي لتعزيز جهودهما في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات إلى إثيوبيا، تحتوي على إمدادات طبية لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها العاملون بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى إثيوبيا، محمد سالم أحمد الراشدي: «كانت إثيوبيا من الدول الرئيسة في مكافحة (كوفيد-19)، من خلال إسهامها كشريك في دعم جهود الإمارات والمنظمات الدولية، لتوزيع المساعدات الضرورية على البلدان الإفريقية المجاورة».

وأضاف: «يشرفنا تسليم شحنة أخرى من المساعدات إلى إثيوبيا».

وكانت الإمارات قد أرسلت، في 13 أبريل الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طناً من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا، لمساعدة نحو 33 ألفاً من العاملين بالقطاع الطبي.

كما أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار الفيروس، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية.

وقال سفير الإمارات لدى زيمبابوي، جاسم محمد مبارك القاسمي: «تتشرف الإمارات بدعم الجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء (كوفيد-19)».

• الإمارات تقدم أكثر من 448 طناً من المساعدات لأكثر من 40 دولة.

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