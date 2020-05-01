الأمم المتحدة: لا توجد قيادة عالمية لمكافحة «كورونا»

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس «الافتقار إلى القيادة» وانقسام المجتمع الدولي في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «من المؤسف أن يعجز المجتمع الدولي عن وضع آلية قيادة قوية لمحاربة الجائحة.»

وأضاف غوتيريس، إنه كان يأمل أن توافق دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى على «اقتراحي بآلية تنسيق» في التعامل مع تفشي الفيروس الفتاك.

وقال المسؤول الأممي: «من الواضح أن هناك نقصا في وجود القيادة. من الواضح أن المجتمع الدولي منقسم في لحظة يتعين أن يكون فيها الاتحاد أكثر أهمية من أي وقت مضى.»

وأشار غوتيريس إلى «الانفصال بين القيادة والسلطة» و «أمثلة رائعة على القيادة» التي «لا ترتبط عادة بالسلطة».

واعترف غوتيريس بوجود خلاف في مجلس الأمن الدولي، الذي كان يحاول التفاوض لأكثر من شهر على إصدار قرار من شأنه أن يؤيد دعوته لوقف إطلاق نار عالمي.

وأضاف: «أن مجلس الأمن عبارة عن مجموعة من الدول، ونحن نعلم أن العلاقة بين القوى الكبرى في العالم اليوم مختلة للغاية، وهذا يجعل من الصعب على مجلس الأمن أن يصدر قراراً».

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