مشروع قرار أممي يدعو إلى «هدنة إنسانية» في كل النزاعات لـ90 يوماً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء «هدنة إنسانية» لمدة 90 يوماً في كل النزاعات المسلّحة حول العالم، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها في ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب مسودّة اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، أول من أمس.

وكان مشروع القرار الفرنسي-التونسي ينصّ في مسودّته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي على وقف القتال لمدة 30 يوماً فقط وعلى «وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كلّ الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن»، وعلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة.

لكنّ المسودّة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها الإثنين الماضي، باتت تنصّ على أنّ «مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى الانخراط فوراً في هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً متتالية على الأقلّ، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية محايدة».

ولم يحدّد المجلس موعداً لطرح مشروع القرار على التصويت.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس أطلق في 23 مارس نداءً لوقف فوري وعالمي لإطلاق النار، بهدف تعزيز سبل مكافحة الجائحة، وقد طلب يومها من مجلس الأمن دعم ندائه هذا.

مجلس الأمن لم يحدّد موعداً لطرح مشروع القرار على التصويت.

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