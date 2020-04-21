دخل العراق متسللا.. 5 ملايين دولار ثمن رأس خليفة البغدادي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسربت أخبار ومعلومات اليوم تتحدث عن استغلال الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، حالة الخوف وعدم الاستقرار وانشغال العالم كله بأزمة تفشي فيروس كورونا، ليتسلل إلى داخل الأراضي العراقية.

في الأثناء أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» عن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يدلى بأي معلومات عن الإرهابي خليفة أبوبكر البغدادي.

لم تقف التغريدة التي أصدرتها الخارجية الأميركية عند الإعلان فقط عن المكافأة المستحقة لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، بل ذكرت بعض الجرائم التي قام بها الإرهابي خليفة البغدادي.

وجاء في التغريدة، «إخواني أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الداعشي حجي عبد الله بجرائم لاتُعد ولاتُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على إو تحديد موقع هذه الإرهابي.

من جهته أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع قناة «السومرية» العراقية بأن تنظيم داعش الإرهابي قام بعمليات إرهابية عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، متمثلة في هجمات محدودة استهدفت نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضده.

وإعلان الخارجية الأميركية اليوم لم يكن الأول، ففي أغسطس من العام الماضي، عرض برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة مكافأة تصل أيضا إلى خمسة ملايين دولار مقابل القبض على الزعيم الجديد لداعش، وحينها وصفه البرنامج على أنه «خليفة محتمل للبغدادي»، واستمر هذا العرض حتى بعد مقتل البغدادي.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قد بدأ يستغل أزمة كورونا في إعادة تنظيم هيكلته و لم شتات أفراد التنظيم وإستغلال انشغال العالم بالتصدي لفيروس كورونا المستجد.