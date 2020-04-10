زعماء إفريقيا يلتفون حول مدير منظمة الصحة العالمية

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

احتشد الزعماء الأفارقة وراء مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثيوبي الجنسية، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وهدد بوقف مساهمة بلاده في تمويلها.

واتهم ترامب منظمة الصحة يوم الثلاثاء بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي، وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء «كوفيد-19».

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يرأس بلده الاتحاد الإفريقي، في بيان مساء أول من أمس، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أبدى «قيادة استثنائية منذ المراحل المبكرة جداً لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة».

وأضاف: «يدعو الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي للتكاتف من أجل دعم جهود المدير العام وأسرة منظمة الصحة العالمية بأكملها أثناء قيادتهم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء».

وكتب رئيس رواندا بول كاغامي على «تويتر» أن مدير منظمة الصحة «يحظى بثقة مطلقة ودعم تام من إفريقيا»، فيما حث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي الزعماء على التركيز على مكافحة «كوفيد-19» وقال إن المحاسبة سيحين وقتها لاحقاً.

ورفض تيدروس تلميح ترامب بأن المنظمة «تركز على الصين» في جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال أول من أمس «نحن على تواصل وثيق مع كل الدول دون تمييز»، مضيفاً أن المنظمة «تطلع العالم على أحدث البيانات والمعلومات والأدلة».

وتشكل إفريقيا نسبة قليلة من عدد حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم، لكن بلدانها تشعر بتأثير الأزمة، حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات، ما يشكل تهديداً لنحو 20 مليون وظيفة.

وقال تيدروس للدبلوماسيين في جنيف أمس «فرصة احتواء الفيروس على المستويين الوطني والمحلي تتقلص في الكثير من البلدان، عدد حالات الإصابة في إفريقيا قليل نسبياً الآن، لكنه يزيد على نحو متسارع».

- الاتحاد الإفريقي دعا المجتمع الدولي لدعم جهود منظمة الصحة العالمية.