إعلان 3 قرى في الضفة الغربية مناطق موبوءة بـ«كورونا»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، ثلاث قرى في الضفة الغربية مناطق موبوءة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ارتفع فيه إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بالفيروس إلى 246 حالة، بينهم 40 طفلاً.

وقال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، خلال الإيجاز اليومي في رام الله، إن قرى قطنة وبدو المجاورتين للقدس وبيتوتنا في غرب رام الله، باتت مناطق موبوءة بفيروس كورونا، ويجب على سكانها عدم الخروج إلى الشوارع فيها، وأفاد بتسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، موضحاً أن جميع الحالات المصابة مستقرة، باستثناء أربع حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن 40 طفلاً مصاباً بفيروس كورونا من المجموع الكلي للإصابات في الأراضي الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أعلن مساء أول من أمس، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بالعفو الخاص عما تبقى من عقوبة 125 محكوماً في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في إسرائيل، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء عدداً كبيراً من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر في مواجهة الفيروس.

ولفت أبوالغيط - في رسالة مكتوبة وجهها إلى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل خطر انتشار وباء كورونا - إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلاً عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية.

وعبّر عن الأسف لقيام إسرائيل باتخاذ قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، لافتاً إلى أن ذلك يعد أمراً مخالفاً لمعايير الإنسانية، ولقواعد القانون الدولي التي نصت عليها اتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وناشد أبوالغيط مدير عام الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعات من الأسرى الأكثر عرضة للخطر، وذلك تفادياً لكارثة إنسانية محدقة، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تقتضي من الجميع إعلاء الاعتبارات الإنسانية فوق كل وأي اعتبار آخر.

يُشار إلى أن البيانات الرسمية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفادت أمس، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 51 حالة، وتخطي إجمالي الإصابات 8611 حالة.

- أبوالغيط يحذّر من خطر «كورونا» على الأسرى الفلسطينيين، ويطالب بإطلاق سراح الأكثر عرضة للخطر.

- 8611

إصابة بالفيروس في إسرائيل.. والوفيات 51 حالة.