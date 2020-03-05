وفاة 9 فلسطينيين وإصابة 58 جراء حريق في سوق النصيرات بغزة

المصدر: غزة - وكالات

لقي تسعة فلسطينيين مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، جراء حريق كبير داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد كافحت طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني لساعات من أجل السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في سوق شعبية وطال محال تجارية عدة.

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة وأدى إلى وقوع أضرار كبيرة.

وذكر ناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة أن الحريق اندلع داخل مخبز في مخيم النصيرات للاجئين وأمتد إلى عدد من المحال التجارية المجاورة.

وطال الحريق أكثر من 10 محال تجارية، بحسب شهود عيان.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب عن وفاة تسعة أشخاص بينهم سيدة وإصابة نحو 58 آخرين بينهم 14 بحالة حرجة جراء الحريق.