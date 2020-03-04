آخر صورة لهشام عشماوي بالبدلة الحمراء قبل إعدامه

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، صورة للإرهابي هشام عشماوي الذي تم تنفيذ حكم إعدامه اليوم الأربعاء.

كما نشر المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يتضمن أبرز جرائم الإرهابي هشام عشماوي، والتي أدت إلى الحكم عليه بالإعدام، وهي:

أولاً: مشاركة الإرهابي هشام عشماوي في استهداف وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم، بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.



ثانياً: اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس.



ثالثاً: ضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.



رابعاً: توليه قيادة المجموعة الإرهابية واستهداف مركبات عسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي المركبات من الضباط والأفراد.



خامساً: استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي، المباني الأمنية في الإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 من خلال سيارة مفخخة.