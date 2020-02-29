مصر ترد على إعلان فرنسا إصابة سائحين قادمين منها بكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي،، في تصريحات صحافية له على هامش جولته التفقدية بمدينة الغردقة، اليوم السبت، طريقة تعامل الدولة المصرية مع إعلان وزارة الصحة الفرنسية، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر.

وقال رئيس الوزراء أن طريقة تعاملهم مع الإعلان الفرنسي جاءت في 5 خطوات كالآتي:

1- تواصلت الحكومة مع سفيرنا في فرنسا، والجانب الفرنسي، للحصول على معلومات في هذا الشأن.

2- وردت المعلومات إلى الحكومة، والتي أكدت أن الشخصين كانا مقيمين ضمن فوج سياحي في الفترة من 5 إلى 16 فبراير.

3- راجعت الأجهزة المعنية في الدولة أماكن إقامة الشخصين داخل مصر.

4- تأكدت الحكومة من مغادرة جميع أفراد الفوج إلى خارج البلاد.

5- تفحص وزارة الصحة والسكان جميع العاملين المتواجدين بمقر إقامة الفوج، لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات.

ونفى رئيس مجلس الوزراء المصري، ما تردد من أخبار بشأن تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، مشددا على أن الحكومة «لن تخفي شيئا».

وبشأن التقارير التي أفادت بوجود حالتين مصابتين بكورونا في الغردقة، أبرز مدبولي «في إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة، هناك شائعة أثيرت أمس عن وجود حالتين مصابتين بالفيروس في الغردقة، وتم التعامل بكل جدية، وتم التواصل على الفور وثبت أنهما كان مشتبه بهما بالفعل بأعراض خفيفة، وتم عزلهما، لكن عقب إجراء التحاليل ثبت سلبيتهما».

ودعا رئيس الوزراء المواطنين، في النهاية، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، الخميس، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر.