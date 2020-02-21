سعودي يطلق النار على سيارة في المدينة ويدهس قائدها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قبضت شرطة المدينة المنورة على سعودي قام بإطلاق النار على قائد سيارة وحين توقّفه قام بدهسه عمداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم الجمعة باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع «أنوفا» وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى دهم المنزل وتم القبض عليه.

وأوضح المتحدث أن الجاني سعودي بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقد اطمئن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لـرجال الأمن المصابين المنومين بمستشفى الملك فهد، جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت اليوم.

ووجه الأمير فيصل خلال الزيارة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً الدور الكبير لرجال الأمن، داعياً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويسددهم في أداء مهامهم في خدمة الوطن.