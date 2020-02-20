فلسطين تعلن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل

المصدر: رام الله - د. ب. أ

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل، التي استمرت أسابيع عدة، ورافقتها إجراءات متبادلة.

وصرح وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، في بيان صحافي، بأن الاتفاق على إنهاء الأزمة بشأن استيراد العجول والمنتجات الزراعية تم بوساطة دولية.

وأوضح العسيلي أن سريان الاتفاق بما يتضمن تراجع إسرائيل عن قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية، وإنهاء إجراءاتها بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وأفاد بأن جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم، دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج.

واعتبر أن ذلك يعني «كسر الاحتكار والتحكم الإسرائيلي بشأن استيراد العجول، وأنه سيتم منح رخص الاستيراد المباشر من دول أوروبية».

وبيّن العسيلي أن الاتفاق يتيح العمل على إنشاء مناطق الحجر الصحي «الكرنتينا» في مناطق الضفة الغربية لدى استيراد المواشي «ما يعتبر خطوة استراتيجية في توفير البنية التحتية اللازمة لاستيراد المواشي، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من تحقيق رؤيتها في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال».

وأكد على حرية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية والأسواق الدولية دون قيود، خصوصاً التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أبلغ السلطة الفلسطينية اليوم باستئناف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية.

وحسب الإذاعة، فإن القرار جاء بعد أن ألغت السلطة الفلسطينية حظر شراء العجول من إسرائيل، بعد اتصالات ثنائية بين الجانبين.

وكانت إسرائيل قررت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتباراً من الثاني من فبراير الجاري، بدعوى الرد على القرار الفلسطيني بوقف استيراد العجول عبر إسرائيل.

ورداً على ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ نحو 694ر7 مليار دولار سلعية مرصودة.