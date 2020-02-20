مخطط إسرائيلي لنهب 1200 دونم من الأرض الفلسطينية

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إن مخطط إسرائيل لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي سيؤدي إلى نهب نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية.

وحذرت الوزارة، في بيان صحافي، من أن المخطط الاستيطاني المذكور «يحكم في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماماً، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية».

وذكرت أن المخطط «سيؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافياً وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا».

ورأت فيه «إصراراً إسرائيلياً رسمياً على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيداً لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي للخطة الأميركية للسلام».

ودعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى إدراك أن إسرائيل «ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على الوصفة الأميركية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية».

واعتبرت أن «التوسع الاستيطاني شمال القدس دليل فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية».

يأتي ذلك في وقت كشف وزيران فلسطينيان، أمس، عن مفاوضات عبر وسطاء دوليين من أجل إنهاء قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

الكشف عن مفاوضات عبر وسطاء دوليين من أجل إنهاء قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.