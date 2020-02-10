إيران تكشف عن صاروخ جديد

المصدر: طهران - أ.ف.ب

كشف الحرس الثوري الإيراني، أمس، عن صاروخ باليستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محرّكاً من الجيل الجديد، صمّم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الصاروخ «رعد-500»، زوّد بمحركات «زهير» الجديدة والمركبة من مواد أخف من الصلب الذي كان يستخدم في المحركات السابقة، وكشفت أيضاً عن محركات أخرى مصنّعة بالمواد نفسها ولكنها مزوّدة بفوهة متحركة للعمل على إرسال أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وأوضحت أنّ «رعد» هو صاروخ من الجيل الجديد بنصف وزن صاروخ «فاتح-110» ويزيد مداه عنه بأكثر من 200 كلم.

و«فاتح-110» صاروخ «أرض-أرض» تم الكشف عنه عام 2002، ويصل مدى آخر طراز منه إلى 300 كلم.

وشارك القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، في إزاحة الستار عن الصاروخ الجديد والمحرّكين، إلى جانب قائد القوة الجوفضائية في هذه المنظومة أمير علي حاجي زاده.

وأكد سلامي أنّ الفوّهة المتحركة التي زوّد بها المحرك الجديد تشكّل قفزة في مجال تكنولوجيا الصواريخ الجديدة، مضيفاً أنّ «التكنولوجيا الجديدة التي سمحت بصناعة صواريخ أقل كلفة وأخف وأسرع وأدق يمكن استخدامها في كل فئات الصواريخ».

وتثير البرامج الفضائية والصاروخية لإيران مخاوف الغربيين، فيما تصرّ طهران على أنها لا تنتهك أي قرارات أممية.