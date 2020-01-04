العراق.. سقوط قذائف على المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تضم أميركيين

المصدر: بغداد - أ ف ب

استهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بوسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنوداً أميركيين شمال العاصمة، بحسب ما أشارت مصادر أمنية.

وسقطت قذيفتا هاون على المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، حيث مقر السفارة الأميركية التي تعرضت الثلاثاء لهجوم من فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية وأخرى في الخضراء.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء.

وفي الوقت نفسه، سقط صاروخا كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية العراقية (نحو مئة كيلومتر شمال بغداد)، والتي تضم جنوداً أميركيين وطائرات أميركية، بحسب مصادر أمنية في المكان.

وبعيد ذلك، حلقت طائرات مسيرة أميركية فوق القاعدة وقامت بعملية استطلاع للمنطقة، وفق المصادر نفسها.

وعززت واشنطن أمن ديبلوماسييها وجنودها ومقارها القنصلية في العراق، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في بغداد فجر الجمعة.

