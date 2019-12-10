الإمارات تشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدول الأطراف لـ«اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية - البيولوجية - والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة».

وترأس وفد الدولة المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، السفير عبيد سالم الزعابي، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الدفاع، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وألقى عبيد الزعابي كلمة، أكد فيها رغبة دولة الإمارات الصادقة في التعاون البناء مع «وحدة دعم الاتفاقية»، ومع «مكتب الاتفاقية»، كما دعا إلى تعزيز تدابير بناء الثقة، لأنها تعبر عن مدى التزام الجميع بها وبمعاييرها.

واستعرض سعي الإمارات الحثيث، لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة قامت، منذ عام 2012، بتشكيل لجنة وطنية للأمن البيولوجي، عملت بالاستناد إلى معايير هذه الاتفاقية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وعلى وضع وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي، والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن اللذين يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الإمارات 2021.

وأوضح أنه تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية، والتي تدعم توجهات الدولة، وسعيها الحثيث لتعزيز الأمن البيولوجي، وبناء الإمكانات والقدرات البشرية ذات الكفاءة والمعرفة.