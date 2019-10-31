السيسي يدعو لطرح شركات الجيش في البورصة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها.

وقال السيسي في كلمته التي بثّها التليفزيون الرسمي على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة «الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة».

وأضاف «لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات».

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.

ودفع ضعف الحالة الاقتصادية الجيش المصري إلى الدخول بقوة للمشاركة في معظم المشروعات الجديدة التي تنفذّها الحكومة باختلاف مجالاتها مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطرق والانشاءات.

وعلّق السيسي مجددا في هذا الصدد، في كلمة الخميس قائلا «القوات المسلحة عندما تقوم بهذا الدور، فلا يكون على حساب القطاع الخاص أو المدني.. بالعكس يكون بالمشاركة معهما».