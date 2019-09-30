السفير الأميركي في إسرائيل: خطة السلام ستعلن قبل نهاية العام

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه سيتم الإعلان عن خطة السلام الأميركية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، يستمر حتى ليلة الأربعاء، لمناسبة رأس السنة العبرية.

وفي مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قال فريدمان: «إنني واثق تماماً بأنه سيتم الإعلان عن خطة السلام في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جداً من خط النهاية وقبل نهاية العام».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.

وعما إذا كان من الممكن نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل في إسرائيل، أجاب فريدمان للصحيفة: «نريد نشر الخطة في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها، نريد التعامل مع حكومة قائمة حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها». وأضاف: «أعتقد أننا سنحترم العملية الديمقراطية في إسرائيل خلال تشكيل الائتلاف الحكومي، وإذا ما اختار أي شخص التحدث إلينا، فإننا سنقدم المساعدة قدر الإمكان في هذه العملية».

وحول السبب الذي يجعل الإدارة الأميركية تقدم مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: «لست متشائماً بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال، أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلاً واقعياً للصراع المستمر منذ 100 عام أو أكثر». ورداً على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسباً لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: «نحن في إدارة ترامب لايزال أمامنا طريق طويل، ولا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لايزال لدينا الكثير من الوقت».

إلى ذلك، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، لمناسبة رأس السنة العبرية، لمدة ثلاثة أيام، ويستمر الإغلاق الذي بدأ ليلة أمس حتى منتصف ليلة «الثلاثاء – الأربعاء».

ونصبت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية داخل القدس القديمة، واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخوله، كما منعت الفلسطينيين من أراضي 48 من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول ساحات الحرم. وكانت «جماعات الهيكل» المزعوم دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للأقصى، عشية رأس السنة العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء «جماعات الهيكل».

واقتحم نحو 120 مستوطناً، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في حين شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أيضاً إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، اليوم وغداً، بحجة الأعياد اليهودية، وخلال هذين اليومين، سيتيح الاحتلال للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون الفلسطينيون من الدخول إليه. وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبوالرب، في بيان أصدرته الوزارة، إن «السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال».