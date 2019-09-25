الإمارات تؤكد دعمها لحلفائها الرئيسيين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

اختتمت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثاني من مشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء التي تشارك دولة الإمارات التزامها بالسلام والأمن الدوليين.

وشملت الارتباطات الرئيسة التي شارك بها أفراد الوفد الإماراتي، الاجتماع الوزاري التنسيقي لجامعة الدول العربية، وقد حضره وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

وكذلك اجتماعاً مع السفير والمندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، حضره وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

كما شاركت في اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الجزرية الصغيرة النامية واجتماع مع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، وأيضاً الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، واجتماع مع المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد بيمان.

وأكد قرقاش خلال نقاشات الاجتماع الوزاري التنسيقي لجامعة الدول العربية على ضرورة أن تكون رسالة العالم العربي من خلال جامعة الدول العربية واضحة بإدانة الاعتداء على المملكة العربية السعودية، وشدد على أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية، ودعم جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة في ما يتعلق بهذا التصعيد الخطير.

كما حضر قرقاش فعالية «تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم».

من جهته، التقى سلطان بن أحمد الجابر مع كريستوف هويسغن، لمناقشة التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد الجابر دعم دولة الإمارات للمبادرات السياسية التي تهم ألمانيا، واستعرض العلاقات الاقتصادية والثقافية العميقة التي تربط البلدين، كما التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ماركوس تيكلي، لمناقشة دعم دولة الإمارات للاستقرار في القرن الإفريقي.

من جانبها، عقدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها في الدول الأخرى وممثلي المنظمات غير الحكومية.