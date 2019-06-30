بالصور.. أول رئيس أميركي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية

المصدر: بانمونغوم (كوريا الجنوبية) - متابعات الإمارات اليوم

في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها التي تطأ فيها قدما رئيس أميركي أراضي كوريا الشمالية، دخل الرئيس دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، اليوم الأحد، إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وتصافح الزعيمان بحرارة وعبر كل منهما عن أمله في السلام عندما التقيا للمرة الثالثة فيما يزيد قليلا عن العام عند خط الحدود الذي يرمز للحرب الباردة وظل لسنوات رمزا للعداء بين الجارتين الشمالية والجنوبية اللتين تعتبران في حالة حرب رسميا حتى الآن.

وقال ترامب إنه «شعور رائع» أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ أراضي كوريا الشمالية بقدميه، ويشيد بـ«الصداقة العظيمة» مع كيم.