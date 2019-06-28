الإمارات تجدّد التزامها بدعم «أونروا»

المصدر: نيويورك - وام

أكدت الإمارات مواصلة دعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، معربة عن تطلعها لرؤية المزيد من الوسائل الدولية المبتكرة لتمويل الوكالة.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، سعود حمد الشامسي، خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لـ«أونروا»، أول من أمس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مؤكداً خلاله أن التزام الدولة تجاه الوكالة ينطلق من التزامها الدائم والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى الإسهام الإضافي الذي قدمته الإمارات عام 2018، والذي تزيد قيمته على 50 مليون دولار، لتصبح الإمارات سادس أكبر مانح للوكالة نهاية العام الماضي، منوهاً بأن هذا الإسهام ساعد على مواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للوكالة، وأيضاً في دعم البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة.

ولفت إلى إسهام الإمارات بقيمة مليوني دولار لتمويل الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة. وكشف عن تقديم الدولة عبر مؤسساتها الرائدة نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني، خلال عامي 2017 و2018.

وأعرب عن ترحيب الإمارات بقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ46 المنعقدة في أبوظبي، المتمثل في إنشاء صندوق وقف إنمائي لدعم الوكالة، معرباً عن تطلعه إلى النتائج التي سيحققها هذا الصندوق.

وأعلن عن عزم الإمارات مواصلة دعمها للوكالة عبر مختلف الوسائل، عبر توليها منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية لـ«أونروا»، المعنية بمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بها، اعتباراً من يوليو المقبل. واختتم الشامسي بيانه أمام اللجنة، مجدداً موقف الإمارات، المؤكد على موقفها الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، ينهي معاناة شعبها الشقيق، ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.