كوشنر: رفض الفلسطينيين لخطة السلام خطأ استراتيجي

المصدر: عواصم - وكالات

اعتبر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني «خطأ استراتيجي».

وقال كوشنر إن الانتقادات للخطة، هي انتقادات مبنية على العاطفة ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها. وشدد كوشنر على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية من دون سلام واستتباب للأمن. ولفت إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب.

وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الأوسط التي سيُعرض الشقّ الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة، تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، وذلك خلال 10 أعوام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيدرس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، بإنصافٍ وانفتاح. وأضاف أن موقف إسرائيل، في ظل أي اتفاق سلام، هو ضرورة استمرار وجود إسرائيل في غور الأردن، من أجل أمن إسرائيل وأمن الجميع، على حد تعبيره.

في السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

جاء ذلك، خلال مداخلة الوزير في جلسة مجلس الأمة، أمس، بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق علي الغانم بياناً طارئاً للنواب بشأن المشاركة في «ورشة البحرين» التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمزمع عقدها اليوم وغداً بمشاركة إسرائيلية.

- كوشنر قال إن الانتقادات للخطة هي

انتقادات مبنية على العاطفة ولم يتم

التعاطي مع تفاصيلها.