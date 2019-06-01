روسية تصبح أول امرأة تتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الروسية والصحافية السابقة تاتيانا فالوفايا مديرة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وفالوفايا البالغة 61 عاماً حائزة دكتوراه في الاقتصاد، وهي تخلف في المنصب الدنماركي مايكل مولر الذي تولى إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ عام 2013.

وقد تولّى روسيان هذا المنصب بين عامي 1993 و2011، لكن فالوفايا ستكون أول امرأة يتم تعيينها فيه. وفالوفايا المكلّفة حالياً شؤون التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية (الأوروبية-الآسيوية) في موسكو.

وهي بدأت حياتها المهنية بالعمل في مجال الصحافة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي وشغلت منصب السكرتير الثالث ثم الثاني للبعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين عامي 1989 و1994. وتولّت فالوفايا إدارة قسم التعاون الدولي في روسيا حتى عام 2012 ثم التحقت باللجنة الاقتصادية الأوراسية.