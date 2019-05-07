هدوء حذر في غزة بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ

المصدر: غزة - وكالات

تسود حالة من الهدوء الحذر، منذ أمس، في قطاع غزة بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتبادل الهجمات، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 31 فلسطينياً، بعدما تم انتشال عدد من الشهداء من تحت الأنقاض.

ووافق القادة الفلسطينيون في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في ساعة مبكرة، أمس، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب عام 2014، بحسب ما أعلن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

ولم تشأ متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الاتفاق. وقال مراسل لوكالة فرانس برس إنه لم يكن هناك إطلاق صواريخ من جانب الفلسطينيين أو غارات جوية إسرائيلية، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ورفعت إسرائيل، صباح أمس، القيود المفروضة على حركة المدنيين في محيط الحدود مع قطاع غزة.

وعادت الحركة إلى طبيعتها في شوارع قطاع غزة والأسواق المحلية، فيما توقفت الغارات الإسرائيلية والهجمات الفلسطينية الصاروخية.

وبدأت طواقم من الأشغال بفتح طرق وإزالة ركام مبان ومنازل مدمرة من الشوارع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتوسطت مصر في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:30 فجر أمس، بحسب ما قال مسؤول في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وآخر في حركة الجهاد الإسلامي، اشترطا عدم كشف هويتيهما.

كما أكد مسؤول مصري، طلب عدم ذكر اسمه، حصول الاتفاق.

ورحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، باتفاق التهدئة المعلن في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وأعرب، لدى ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله عن «أمل الحكومة أن يكون الاتفاق لصون أرواح أبنائنا، ويوقف المأساة المتكررة على أبناء غزة».

وطالب اشتية «الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع إمكانية تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية الدولية لأهل القطاع».

وبدأ التصعيد السبت الماضي مع إطلاق مئات الصواريخ من غزة وردت إسرائيل بغارات جوية تواصلت أول من أمس.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 31 شهيداً، بينهم تسعة نشطاء على الأقل ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، فيما قتل أربعة في الجانب الإسرائيلي.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، انتشال جثماني زوجين شهيدين قضيا في غارة إسرائيلية على شمال القطاع، الليلة قبل الماضية.

وأضافت الوزارة أن امرأة حاملاً وطفلاً يبلغ من العمر 14 شهراً هما في عداد الشهداء الذين سقطوا أول من أمس، غير أنّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه بناء على معلومات استخباراتية «نحن الآن على ثقة» بأن وفاتي المرأة والطفل غير ناجمتين عن ضربة إسرائيلية.

وقال إن «وفاتهما المؤسفة غير ناجمة عن سلاح (إسرائيلي) إنما عن صاروخ لـ(حماس) أطلق وانفجر في غير المكان المقصود».

وقالت الوزارة التابعة لحماس، الليلة قبل الماضية، إن طفلاً يبلغ من العمر أربعة أشهر في عداد الشهداء الذين سقطوا أول من أمس، غير أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على ذلك. وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن اتفاق وقف إطلاق النار الجديد «تم بشرط أن يكون متبادلاً ومتزامناً، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة».

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن من بين الخطوات «سيتم إعادة مساحة الصيد من ستة إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير».

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، استشهاد أحد قادتها حامد الخضري بغارة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الخضري في «ضربة موجهة»، مشيراً إلى أنه «المسؤول عن تحويل الأموال من إيران إلى منظمات إرهابية تعمل داخل القطاع».

وأعلن نتنياهو، أول من أمس، إنه أمر الجيش بـ«مواصلة ضرباته المكثفة على عناصر إرهابية في قطاع غزة».

وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، الليلة قبل الماضية، إن «العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن، والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل». وأضاف «دون ذلك، ستكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة».

وأُطلق نحو 690 صاروخاً من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل منذ السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر من 240 منها.

وإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى، تسببت الصواريخ بإطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وإلحاق أضرار بمنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد عبر استهداف دباباته وطائراته نحو 350 موقعاً عسكرياً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. ومن المواقع المستهدفة، نفق مخصص للهجمات تابع للجهاد الإسلامي يمتد من جنوب القطاع حتى إسرائيل، بحسب المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس.

وأعلنت «حماس» وحركة الجهاد، أول من أمس، أن جناحيهما العسكريين استهدفا آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.

وقال كونريكوس إن آلية أصيبت بصاروخ كورنيت، ما أدى إلى مقتل مدني إسرائيلي.

وأجرى مسؤولون مصريون ومن الأمم المتحدة محادثات للتوسط إلى وفق لإطلاق النار، كما صدرت دعوات دولية إلى التهدئة.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أن إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل. وكتب ترامب على «تويتر» «مرةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإرهابيتين. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها».