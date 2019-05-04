هجوم إرهابي لـ«داعش».. ذبح وإعدام 9 جنود من الجيش الليبي في سبها

المصدر: طرابلس - أ ف ب

تعرض مقرّ عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مدينة سبها في جنوب ليبيا السبت إلى هجوم إرهابي مسلح أوقع تسعة قتلى، وفقا لمصادر محلية وطبية، وقد أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي «تعرض مقر مركز تدريب سبها التابع للقوات المسلحة لهجوم إرهابي فجر اليوم، من عناصر تنظيم»داعش«تساندها عناصر من مجموعات إجرامية ومرتزقة».

وأضاف «تسبب الهجوم في سقوط تسعة قتلى من العسكريين...، بعضهم تعرض للذبح وبعضهم أعدم رميا بالرصاص».

وأوضح المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، أن «المركز استقبل في وقت مبكر من الصباح تسعة جثامين»، مؤكدا عدم استقبال جرحى.

وأعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم.

وقال في بيان صحافي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»إن «وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها»، مضيفاً «ما إن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار تم صد الهجوم».

وقال تنظيم «داعش» الإرهابي على حساباته على تطبيق «تلغرام»، أنه هاجم مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر.