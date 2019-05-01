السعودية: أي حل للقضية الفلسطينية لا يشمل إقامة دولة مستقلة «لن يكتب له النجاح»

المصدر: نيويورك - وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح.

وفي كلمة المملكة بجلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، تحت بند «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، «إن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان». وأكد أن المملكة ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية، بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح المعلمي أن المملكة تؤكد موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري، باعتباره أرضاً محتلة وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئاً من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل. وفي القدس المحتلة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثمانية فلسطينيين، ومصادرة «مخرطة» للحدادة، بذريعة أنها تستخدم لصناعة أسلحة في الضفة الغربية.

وهدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلين في حي ياصول ببلدة سلوان، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال تصديهم لعملية الهدم.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت السفيرة الفرنسية في إسرائيل، للاحتجاج على تصريحات السفير الفرنسي السابق في الولايات المتحدة، الذي قال فيه إن الاحتلال للضفة يرقى إلى «التمييز العنصري».

وفي بروكسل استضافت المفوضية الأوروبية أمس، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، برعاية الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وبمشاركة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، ووفد إسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة، ويهدم منزلين في القدس.