الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السريلانكيين في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم، واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت الوزارة بمواطني الدولة تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر، بسبب الأوضاع الراهنة هناك.

وطلبت الوزارة، في بيان لها، أمس، من مواطني الدولة الموجودين في سريلانكا المغادرة، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097180044444.

كما دان «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عدداً من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعلن المجلس، في بيان له، استنكاره الشديد لتلك الهجمات الإرهابية، وحث على عدم السماح بأن تؤثر مثل هذه الاعتداءات الجبانة في مناخ الأمن والتعايش، الذي تنعم به سريلانكا.

وعبّر المجلس عن ثقته بالجهود التي تبذلها الحكومة السريلانكية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون جميع مكونات الشعب السريلانكي، وتكاتفهم في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف وطنهم ومجتمعهم.