وزير التعليم اليمني: الميليشيات دمرت 3000 مدرسة

المصدر: بيروت - سبأنت

قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله لملس، إن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم في المدارس، فيما تعرضت 3000 مدرسة للتدمير بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشرعية.

وأكد الوزير، خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي اختتم فعالياته أمس، حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تسليم رواتب أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة.

وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتتنصل عن دفع رواتب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب الوزير الأمم المتحدة بدعم العملية التعليمية في اليمن، محذراً من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم.