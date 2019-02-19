السنيورة يطالب إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية

المصدر: دبي - وام

دعا رئيس وزراء لبنان السابق، فؤاد السنيورة، إيران إلى الكف عن تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية. وقال «أتمنى أن تتعقّل طهران، ونصل إلى اليوم الذي نمد فيه أيدينا لبعض بعد التوقف عن التدخل في شؤوننا، فهي في نهاية المطاف جارة لنا جميعاً».

وقال السنيورة في حوار مع «وام» على هامش القمة العالمية للحكومات «بعض الناس لا يفهمون حدودهم، فالطوفان بإمكانه أن يدمر حاجزاً أو اثنين أو ثلاثة، حتى يصل إلى حاجز يقوم بإيقافه».

ولاحظ السنيورة، رداً على سؤال، أن العقوبات الأميركية لم تؤثر في سلوك طهران السياسي والعسكري في المنطقة.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، قال إن الحكومة، من الرئيس وحتى أعضاء البرلمان، يجب أن ينظروا إلى المرحلة المقبلة ومتطلباتها التي «تشمل إصلاحات كبيرة وأهدافاً ضرورية يجب وضعها. نحتاج إلى إصلاحات في الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة والأموال العامة. يجب أن نضع وطننا على الطريق الصحيح من جديد».

وتحدث السنيورة عن سورية قائلاً «لقد عايشت الفترة التي كانت فيها سورية تلعب دوراً (في لبنان)، ولكن هذا لا يعني أنني ضد سورية أو شعبها، أتمنى أن تكون هناك خطوات حقيقية لعودة سورية إلى الحضن العربي، ولكن عودتها يجب أن تكون على أُسس واقعية».

السنيورة: العقوبات الأميركية لم تؤثر في سلوك طهران