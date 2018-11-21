إطلاق اسم محمد بن زايد على «لواء التدخل السريع»

المصدر: عمان - وام

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جرت مراسم إطلاق اسم «لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع» على «لواء التدخل السريع عالي الجاهزية»، وذلك تقديراً وعرفاناً بدور سموه ومبادراته المهمة في مختلف الميادين.

وسلّم الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم، علم اللواء بالشارة والاسم الجديدين، إلى حَمَلة الأعلام من مرتبات اللواء ضمن مراسم عسكرية، بدأت بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، والسلام الملكي الأردني.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من الملك عبدالله الثاني، التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً سموه أن القوات الملكية الأردنية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.

وقال سموه إن القوات الأردنية شاركت مع نظيرتها الإماراتية في تنفيذ مهام سلام دولية، وتاريخهما حافل بالتعاون البناء، والتنسيق والتدريب المشترك بين القوتين.

من جانبه، قال الملك عبدالله الثاني إن إطلاق «مسمى لواء محمد بن زايد» يأتي تعبيراً عما نكنّه والشعب الأردني لدولة الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من تقدير وعرفان ومحبة.