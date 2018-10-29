ميليشيات الحوثي تحتجز 51 ألف طن قمح تكفي لإطعام 3.7 مليون يمني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ليزا غراندي، الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية للإفراج عن 51 ألف طن من مخزون القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة، والذي يكفي لإطعام أكثر من 3.7 مليون شخص، بحسب ما أشار اليه المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي المتحدة، هيرفي فيرهوسيل.

واعتبر فتح، في بيان صحافي، أن هذا الاجراء مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية ويسهم في تردي الوضع الإنساني ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين، مطالباً بضرورة الافراج الفوري عن القمح ووقف أي أعمال تخص الجانب الاغاثي والإنساني، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة في مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال استمرار احتجاز القوافل الاغاثية ونهب المساعدات الإنسانية، ووضع العراقيل أمام المنظمات الاغاثية المحلية والدولية.

وشدد فتح على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة استمرار الميليشيات في إعاقة العمل الاغاثي وضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات اللاإنسانية والتي تمس حياة اليمنيين بشكل مباشر، مؤكداً ان الصمت حيال استمرار المليشيات تجاه هذه الاعمال امر غير مقبول.