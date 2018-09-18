روسيا: لدينا «إثبات» جديد على أن أوكرانيا أسقطت الطائرة الماليزية

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

عرضت وزارة الدفاع الروسية، أمس، معلومات قالت إنها تدعم روايتها بأن الصاروخ الذي أسقط طائرة تابعة للخطوط الماليزية فوق الشرق الانفصالي في أوكرانيا في 2014 أطلقته قوات كييف.

وخلال إيجاز صحافي قالت الوزارة إنها تنشر الرقم المتسلسل للصاروخ وهو من نوع بوك للمرة الأولى، مضيفة أن الصاروخ تم تصنيعه وإرساله إلى أوكرانيا في الحقبة السوفييتية ولم تتم بعدها إعادته إلى الأراضي الروسية. وتحطمت طائرة البوينغ-777 أثناء قيامها برحلة من أمستردام إلى كوالالمبور، قرب دونيتسك معقل الانفصاليين في 17 يوليو 2014 وقتل 289 شخصاً كانوا على متنها ومعظمهم هولنديون.

وقال محقق هولندي كبير، إن فريقه توصل إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ «بوك» روسي الصنع أطلقته كتيبة عسكرية روسية متمركزة في مدينة كورسك بجنوب غرب روسيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الحكومية عن مسؤول عسكري بارز هو نيكولاي بارشين، أن «الصاروخ الذي يحمل الرقم المتسلسل 88687379 والمخصص لمنظومة بوك الصاروخية في 29 ديسمبر 1986 أُرسل بالقطار إلى الوحدة العسكرية 20152».

وقال إن الوحدة العسكرية المشار إليها كانت تتمركز في أوكرانيا التي كانت آنذاك جمهورية سوفييتية، مضيفاً أن هذه المعلومات مصنفة «بالغة السرية». وأضاف أنه «بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، لم يُعَد (الصاروخ) إلى الأراضي الروسية وأُدخل في القوات المسلحة الأوكرانية».