الرئيس السوداني يحل الحكومة ويخفض الوزارات من 31 إلى 21

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن الرئيس عمر البشير قرر حل حكومة الوفاق الوطني أمس وأعلن عن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.

وذكرت الوكالة أن البشير قرر حل الحكومة «لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية».

وأبلغ البشير، خلال اجتماعه واللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، بالقصر الجمهوري، اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.

وأضاف البشير أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني إلى حياة كريمة، وإعادة الأمل إليه.

وأكد الرئيس السوداني أنه لا يحمّل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.

وقال «إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق».

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفاعلية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.