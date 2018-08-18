توقيع مذكرة تفاهم دبلوماسية بين الإمارات وأوكرانيا وافتتاح مركز الدراسات العربية

المصدر: كييف - وام

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الطاقة وصناعة الفحم الأوكراني، إيغور ناساليك، الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة للجنة المشتركة بين الإمارات وأوكرانيا، والذي عقد أمس بالعاصمة كييف، حيث تم افتتاح مركز الدراسات العربية في كييف وتوقيع مذكرة تفاهم دبلوماسية بين الإمارات وأوكرانيا بمناسبة «عام زايد»، وفي إطار زيارة قرقاش إلى الأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أنور قرقاش أن هذا الاجتماع يعكس حرص الجانبين الإماراتي والأوكراني على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات قيادتي البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشاد قرقاش بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا، وبالجهود المبذولة من حكومتي البلدين لتدعيم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، التي كان آخرها الاتفاق على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن الآفاق لاتزال تتسع لمزيد من التعاون الثنائي على المستوى التجاري والاستثماري والسياحي.

وأشار إلى أن نمو التبادلات التجارية في عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 جاء بالدرجة الأولى مدفوعاً بارتفاع الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات من المعادن والسلع الزراعية، بالإضافة إلى تحسن مستويات إعادة التصدير من الإمارات إلى أوكرانيا، معرباً عن تطلع الإمارات إلى أن يمتد هذا الارتفاع ليشمل الصادرات الوطنية الإماراتية الى أوكرانيا في القريب العاجل، ونوه بأن الفرصة سانحة لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين في مجالات المعادن الرئيسة والسلع الغذائية والبتروكيماويات.

ودعا قرقاش رجال الأعمال الأوكرانيين والشركات الأوكرانية إلى الاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى البنية التحتية وبيئة الأعمال والاستثمار المتميزة التي تحظى بها، والتي جعلت منها نقطة الانطلاق المثالية للولوج إلى أسواق المنطقة، والتي يناهز حجم أسواقها 7.6 تريليونات دولار، ويناهز عدد سكانها ملياري نسمة.

وأوضح أن الإمارات أعلنت أخيراً عن استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة، التي نتطلع من خلالها إلى بناء الشراكات المستدامة مع أصدقائنا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، مؤكداً حرص الإمارات ضمن هذا الإطار على الاستفادة من التجربة الأوكرانية الرائدة في قطاع الصناعات المتقدمة والفضاء، من خلال بناء الشراكات وتشجيع القطاعات الأوكرانية الرائدة على الاستثمار المباشر في الإمارات ومناطقها الحرة المتطورة والمتنوعة.

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية قطاع الأعمال الإماراتي إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع الجانب الأوكراني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الموانئ والأمن الغذائي والإنشاءات والطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكداً اهتمام الإمارات بالمساهمة عبر المساعدة الفنية والتدفقات الاستثمارية في جهود الحكومة الأوكرانية التي تستهدف بالدرجة الأولى رفع إنتاجية الاقتصاد الأوكراني وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، ولفت إلى أن الإمارات تمتلك خبرات رائدة في مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات التقليدية والمتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

أمّا على الصعيد الثقافي، فقد أعرب قرقاش عن إيمانه بأن توقيع اتفاقية التعاون في مجال الثقافة بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الدولة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 خلال زيارة الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، إلى الإمارات سيسهم في تعميق وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة، مؤكداً التزام الإمارات ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.

وثمّن التوجه إلى تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، وتطويرها في مختلف النواحي الخلاقة من أجل علاقات ترسخ مبادئ وأسس وقيم المحبة والسلام بين أوكرانيا ودولة الإمارات، وكذلك مع مختلف دول العالم المحبة للسلام. وفي ختام حديثه، أكد قرقاش أهمية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة توقيع أبرز الاتفاقات الاقتصادية الرئيسة الداعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبمناسبة عام زايد وفي إطار زيارة قرقاش إلى الأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية، تم افتتاح مركز الدراسات العربية في الأكاديمية وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين أكاديمية غينادي أودوفينكو الدبلوماسية الأوكرانية التابعة لوزارة الخارجية في أوكرانيا وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما تم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من فلودمير أومليان وزير البنية التحتية في أوكرانيا، ونائبة وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي، أولغا تروفيمتسيفا، إلى جانب اجتماعات للجان الفرعية.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا في 2019 بأبوظبي.

• قرقاش أكد حرص الإمارات على الاستفادة من التجربة الأوكرانية الرائدة في قطاع الصناعات المتقدمة والفضاء.

• الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا في 2019 بأبوظبي.