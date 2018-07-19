ريم الهاشمي تلتقي غريفيث ومسؤولين أميركيين في واشنطن

المصدر: واشنطن –وام

استعرضت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع مسؤولين في الحكومة الأميركية وفي الأمم المتحدة في واشنطن جهود التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وللدفع باتجاه التوصل الى حل سلمي للصراع الدائر هناك.

وأوضح كل من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة، خلال سلسلة لقاءات مع أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية، بالإضافة الى السيد ديفيد مور نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة، آخر المستجدات المتعلقة بجهود التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

ولدى لقائها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أكدت ريم الهاشمي على الدعم القوي من قبل دولة الإمارات والتحالف العربي لجهود غريفيث للتوصل لحل سياسي في اليمن، كما أكدت الحاجة للتوصل الى اتفاق يتضمن تسليم الحوثيين الحديدة سلميا للحكومة الشرعية في اليمن.

وقالت الهاشمي "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع المبعوث الدولي الخاص وشركائنا من وكالات الأمم المتحدة المعنية بالوضع في اليمن، حيث إننا ملتزمون بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والتوصل لحل سلمي يفضي إلى استعادة الحكومة الشرعية".

وشملت المفاوضات كذلك التعاون الوثيق بين دولة الإمارات ووكالات الأمم المتحدة لحل التحديات كافة التي تواجه الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد كل من ريم الهاشمي والسفير يوسف العتيبة، خلال الاجتماعات، على الالتزام التام من قبل دولة الإمارات بتوفير المساعدات الإنسانية في الحديدة وبقية أرجاء اليمن، كما سلطا الضوء على أولويات الشراكة الأمنية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وعلق السفير يوسف العتيبة على هذه الاجتماعات بقوله: "لقد أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع الإدارة الاميركية وأعضاء الكونغرس تناولت جهود التحالف العربي الرامية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن ومنع التدخل الإيراني، كما ناقشنا جهودنا المشتركة مع الولايات المتحدة لضمان الأمن الإقليمي".

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإماراتية لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى يونيو 2018 بلغت في مجملها 3.78 مليار دولار، كما ساهمت دولة الإمارات بمبلغ 465 مليون دولار لتمويل "خطة الاستجابة في اليمن" لعام 2018 في إطار جهود الأمم المتحدة الإنسانية.