قرقاش: الأولوية لإنجاح جهود السعودية نحو توحيد الصف ضـد الانقلاب الحوثي

المصدر: دبي وجنيف - الإمارات اليوم ووام

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الأولوية حالياً هي إنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي، فيما أكدت دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعمها مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتفصيلاً، قال قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران، لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي».

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات دعمها مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 /‏‏‏‏2015، دون شروط أو قيود مسبقة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات في اليمن.

وأشار السفير الزعابي في مستهلّ كلمته، إلى انضمام دولة الإمارات إلى البيان الذي أدلى به ممثل مملكة البحرين نيابة عن مجموعة من الدول، وقد أكد في هذا الصدد، دعم الدولة المساعي الدؤوبة التي يقوم بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 (2015)، دون شروط أو قيود مسبقة.

وفي ما يتعلّق بالوضع الإنساني في اليمن، دعا السفير الزعابي، المجتمع الدولي إلى العمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما حثّ جميع الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزامها، بتقديم الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، مشيراً في هذا السياق إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات بقيمة 5.91 مليارات دولار أميركي، لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، خلال الفترة من 2015 إلى 21 سبتمبر الماضي.