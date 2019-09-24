الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني عام 2019

المصدر: أبوظبي - وام

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019، وإلى 23 سبتمبر الجاري.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 وإلى 23 سبتمبر الجاري، 21.70 مليار درهم (5.91 مليارات دولار أميركي).

واستحوذت المساعدات الإنسانية على نسبة 37% من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أي 7.93 مليارات درهم (2.16 مليار دولار أميركي)، بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشروعات دعم إعادة الاستقرار على 63% من قيمة المساعدات الإماراتية، أي مبلغ 13.70 مليار درهم (3.73 مليارات دولار أميركي).

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعاً رئيساً، مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.

وشملت المساعدات الإماراتية جميع مظاهر الحياة في اليمن، بهدف الإسهام في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.

المساعدات الإماراتية شملت جميع مظاهر الحياة في اليمن بهدف الإسهام في توفير الاستقرار والتنمية.