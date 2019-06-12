وصول أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي لـ «التحالف» إلى عدن

المصدر: عدن - سبأنت

وصلت إلى مطار عدن الدولي، مساء أول من أمس، أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي المقدم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، للمتضررين من المنخفض والأمطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.

وحملت الطائرة التي كان في استقبالها بمطار عدن الدولي محافظ عدن أحمد سالم ربيع، مساعدات غذائية وإيوائية، وأشاد ربيع بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دعم وإغاثة الشعب اليمني، مثمناً اهتمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي وجه بميزانية اضطرارية لإغاثة المتضررين، ورفع الأضرار الناجمة عن العاصفة المطرية، فيما أكد مدير مكتب البرنامج السعودي بالمهرة، عبدالهادي بن جبران، أن وصول هذه الطائرة يعتبر بداية للجسر الجوي للإغاثة، الذي سيستمر حتى تنتهي الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت أول من أمس، إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي، لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة المتضررين، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.