«الهلال» تقدم 50 طناً من المساعدات لمحافظة شبوة

المصدر: شبوة - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الماضي 50 طناً من المساعدات الإنسانية الإضافية لعدد من مديريات محافظة شبوة استفاد منها 8808 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية؛ في إطار استمرار البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من حملات الدعم الإنساني في محافظة شبوة.

وأوضح مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن محمد سالم الجنيبي، أن فريق الهئية المتواجد في محافظة شبوة وزع 1420 سلة غذائية من المساعدات الإنسانية تحتوي على المكونات الرئيسة للغذاء على ذوي الدخل المحدود في مديريات مرخة العليا ومناطق البدو الرحل بمديرية عتق، وذوي الدخل المحدود بمديرية نصاب بمحافظة شبوة، ونجح في الوصول إلى مناطق نائية مكتظة بالسكان تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب، حيث أسهمت مساعدات «الهلال» في التخفيف من معاناة الأسر والأهالي.

وأكد الجنيبي أن المساعدات تأتي كرسالة محبة من الشعب الإماراتي يقدمها الفريق الإنسانـي والإغاثي الإماراتي إلى جميع شرائح الشعب اليمني، كجزء من الواجب الإنساني في ظل الظروف الراهنة.