معين عبدالملك وريم الهاشمي يبحثان الجهود الإنسانية للشعب اليمني

المصدر: عدن - وام

استقبل رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أمس، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، التي تزور عدن لبحث سبل تعزيز الجهود الإنسانية والبرامج التنموية للشعب اليمني الشقيق.

وركزت المباحثات على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق السويد، خصوصاً المتعلق منها بالممرات الإنسانية ونزع الألغام وتسليم ميناء الحديدة، لتفعيل دور الميناء الحيوي والمحوري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وحذر الجانبان من الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وآخرها اتفاق السويد، الذي تحاول الميليشيات الالتفاف عليه والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها.

وأكد الطرفان أن التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي بخصوص متاجرة الحوثيين بالمساعدات الإنسانية يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بإيقاف هذه الممارسات غير الإنسانية، والتوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية، من دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية في اليمن.

وقالت ريم الهاشمي إن زيارتها، وهي الثالثة لعدن خلال ستة أشهر، تأتي تأكيداً لحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الشعب اليمني، وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها اليمن، لافتة إلى أن المشروعات الإماراتية التي تم تنفيذها شملت مختلف القطاعات، ومنها الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات، حيث بدأت المناطق المحررة بالتعافي التدريجي والحياة تعود إلى طبيعتها.

وأكدت أن الجهد الذي تبذله الإمارات لمساعدة اليمن يستدعي مفهوم الجهد التنموي، من خلال التركيز على دعم المشروعات التنموية والصغيرة، مثل دعم الصيادين ودعم النساء عبر مراكز الخياطة ومشروعات الأسواق الصغيرة، وإيجاد فرص العمل من خلال مشروعات الإمارات التنموية، بهدف توفير فرص عمل لليمنيين تضمن استقرارهم ومواصلة حياتهم، والإسهام في عودة الاقتصاد اليمني إلى وضع يمكنه من الارتقاء بالواقع المعيشي لليمنيين.

وأضافت أن الإمارات تعمل في إطار التحالف العربي على تقديم الدعم اللازم في مجال التدريب والتطوير وتأهيل القدرات اليمنية في مختلف المؤسسات اليمنية، بحيث تكون كوادرها قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، والتغلب على التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.

كما زارت الهاشمي قوة الواجب لدولة الإمارات في عدن، ونقلت إليهم تحيات القيادة الرشيدة، مقدمة لهم جزيل الشكر لجهودهم في دعم الاستقرار في اليمن، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.