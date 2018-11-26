الإرياني يدعو غريفيث لزيارة تعز بعد أن دمرها الحوثي

المصدر: عن «العربية.نت»

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن الحكومة اليمنية تنتظر من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث أن يقوم بزيارة خاصة لمدينة تعز، للوقوف على حجم الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البنية التحتية ومنازل المواطنين، وكذلك للوقوف على الضحايا المدنيين الذين يتساقطون بشكل شبه يومي بقذائف الهاون ورصاص القناصة، والأوضاع الإنسانية المريرة بالمدينة.

وأضاف الإرياني، في تغريدات على «تويتر»، أنه «رغم الحالة الإنسانية الصعبة في مدينة تعز إلا أنها ظلت خارج دائرة اهتمام الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية»، مضيفاً أن «هذه المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر منذ أربعة أعوام قوبلت بالتجاهل من المجتمع الدولي، الذي لم يبذل أي جهود لرفع الحصار وإنهاء معاناة أبناء المحافظة».

وأشار الإرياني إلى أن «مدينة ومحافظة تعز هي الأكثر تضرراً من الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وخاضعة لحصار خانق، ما فاقم حجم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة لأبنائها الذين يشكلون أكبر كتلة سكانية بين باقي المحافظات».

واختتم الإرياني، تغريداته موجهاً سؤالاً إلى الأمم المتحدة: «أوجّه السؤال إلى الأمم المتحدة: لماذا هذا التحيز؟!»

• تعز هي الأكثر تضرراً من الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.