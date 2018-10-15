فتح يدعو المنظمات الإغاثية إلى إرسال الدعم الإنساني للمتضررين في المهرة

المصدر: عدن ـ سبأ نت

دعا وزير الإدارة المحلية في اليمن رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، المنظمات الإغاثية الأممية إلى سرعة إرسال فرق الإغاثة إلى محافظة المهرة، وإغاثة المتضررين في مديريات الغيضة وحوف وحصوين، والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتوزيع المواد الإغاثية ومخيمات الإيواء.

وطالب فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، بتوجيه المنظمات الإغاثية الأممية بأخذ كل الترتيبات اللازمة لإغاثة المتضررين من العاصفة المدارية «لبان»، وإرسال فرق ميدانية لمساندة جهود السلطات المحلية وفرق الإنقاذ، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للمتضررين. وحثّ فتح المنظمات على عمل الترتيبات، والتنسيق مع السلطات المحلية في تقديم العون اللازم، والتخفيف عن المتضررين، وتقييم الأضرار وعمل الحلول المناسبة لها. من جهته، أجرى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بوكيل محافظة حضرموت، عمرو علي بن حبريش، للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة بشكل عام، وفي بعض المديريات التي تضربها العاصفة المدارية «لبان» بشكل خاص.