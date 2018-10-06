قذائف حوثية تودي بحياة امرأة

المصدر: مخيم بني جابر، الخوخة - وام

فُجع سكان مخيّم بني جابر في مديرية الخوخة بالحديدة، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بسقوط ثلاث قذائف حوثية عشوائية، أمس، أودت بحياة امرأة، وأصابت عدداً كبيراً من قاطني المخيّم بإصابات خطرة، فيما لايزال المركز يتابع التطورات مع السلطة المحلية اليمنية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية بياناً لمركز الملك سلمان للإغاثة ندد فيه بهذه الجريمة البشعة التي لم تراعِ مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، حيث تكررت هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصول بعضها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.

كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله الفساد.