اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على السعودية

المصدر: الرياض - وام

قالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة ودمرته، ما يرفع إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن الى 182 صاروخاً. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة، مشيراً الى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وأضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.