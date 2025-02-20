هبوط حطام صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" فوق بولندا

دخل حطام عائد إلى صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الغلاف الجوي فوق بولندا، على ما أفادت وكالة الفضاء البولندية (POLSA)، في حين أفادت الشرطة بالعثور على جسمين مجهولين سقطا في غرب البلاد.

وأكدت الوكالة في بيان أنّ "ليل 19 فبراير 2025 وبين الساعة 4:46 و4:48، سُجلت عودة غير منضبطة لإحدى طبقات صاروخ "فالكون 9 آر/بي" إلى الغلاف الجوي فوق الأراضي البولندية".

وأضافت أنّ "طبقة الصاروخ البالغ وزنها أربعة أطنان تقريبا هي من مهمة ستارلينك غروب 11-4 التابعة لشركة سبيس إكس والتي أقلعت من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في الأول من فبراير 2025".

مسارات ضوئية مذهلة

وخلال دخول الحطام الغلاف الجوي، ظهرت مسارات ضوئية مذهلة في السماء ليل الثلاثاء/ الأربعاء في غرب البلاد.

وأفادت الشرطة البولندية عن رصد جسمين مجهولين سقطا قرب بوزنان (غرب) تفصل بينهما كيلومترات قليلة.

ولم يسفر سقوط الجسمين عن أي أضرار أو إصابات.

وأوضحت الشرطة أن الجسمين متشابهان.

وعُثر على الجسم الأول صباحا على أرض أحد المستودعات، بينما رُصد الثاني بعد الظهر في غابة.

وبعد اكتشاف الجسم الأول، لم تستبعد ناطقة باسم وكالة الفضاء البولندية أن يكون حطاما من صاروخ لـ"سبيس إكس".

ونقلت وكالة "بي ايه بي" عن أغنيسكا غابيس قولها: "لا يمكننا استبعاد احتمال أن يكون الجسم الذي عُثر عليه قرب بوزنان هو من صاروخ فالكون 9 الذي كنّا نراقب رحلته"، مشيرة إلى أن وكالة الفضاء البولندية تواصلت مع "سبيس إكس" لتحديد مصدره.

وبحسب وسائل إعلام بولندية، يشبه الجسم الذي عُثر عليه حطاما من خزان وقود عالي الضغط لـ"فالكون 9" سقط في الولايات المتحدة قبل أربع سنوات.